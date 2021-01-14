Конгресмени США попереджали поліцію про підготовку штурму Капітолію - The Hill

Законодавці від Демократичної партії попереджали поліцію Капітолію США за тиждень до нападу на парламент 6 січня, що тисячі радикально налаштованих прихильників Трампа можуть штурмувати будівлю і спробувати “вбити половину Конгресу”, щоб перешкодити їм підтвердити перемогу Джо Байдена на виборах. Один з них також попередив, що життя віце-президента Пенса в небезпеці.

Про це повідомляє The Hill.

30 грудня член палати представників Фредеріка Вілсон, офіс якої відстежує погрози, мала бесіду з капітаном поліції Капітолію. Під час розмови вона повідомила, що з урахуванням минулих погроз смерті, висловлених на її адресу прихильниками Трампа, і жорстоких формулювань, які вона бачила на онлайн-форумах, люди можуть напасти на Капітолій і заподіяти фізичну шкоду законодавцям під час підрахунку голосів та оголошення результатів виборів.

Вона попередила поліцію, що прихильники Трампа знаходяться під впливом “підпільної балаканини про те, що вибори були сфальсифіковані і Трамп повинен бути президентом”, і що демократи “крадуть вибори і єдиний спосіб зупинити шахрайство на виборах - це вбивство половини Конгресу”.

“Це не звичайні демонстранти. Це не звичайні люди, які заявляють про свої права по Першій поправці. Це божевільні люди”, - сказала Вілсон капітану поліції.

Вона також розповіла про плани прихильників Трампа вбити віце-президента Майка Пенса, якщо той підтвердить результати виборів.

Разом з тим, член палати представників Максін Уотерс повідомила, що 31 грудня у неї відбулася тривала бесіда з начальником поліції Капітолію Стівеном Сунде. В розмові вона попередила співрозмовника, що “в місті знаходяться прихильники величі білої раси”, і задала питання, чи відповідають заходи безпеки вимогам захисту комплексу.

“Він запевнив мене, що вони не тільки тримали це під контролем, але і працювали у співпраці зі столичною поліцією округу Колумбія”, - сказала Уотерс журналу Los Angeles Magazine 6 січня.

“Все це виявилося неправдою”, - додала вона.

Нагадаємо, 6 січня через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.