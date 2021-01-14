Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко
Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко
Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post
Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Виходець з України став мільярдером в США
Виходець з України став мільярдером в США
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
ГоловнаСвіт

Конгресмени США попереджали поліцію про підготовку штурму Капітолію - The Hill

Законодавці попереджали правоохоронців про підготовку насильницьких дій з метою не допустити зміни влади.

Конгресмени США попереджали поліцію про підготовку штурму Капітолію - The Hill
Фото: EPA/UPG

Законодавці від Демократичної партії попереджали поліцію Капітолію США за тиждень до нападу на парламент 6 січня, що тисячі радикально налаштованих прихильників Трампа можуть штурмувати будівлю і спробувати “вбити половину Конгресу”, щоб перешкодити їм підтвердити перемогу Джо Байдена на виборах. Один з них також попередив, що життя віце-президента Пенса в небезпеці.

Про це повідомляє The Hill.

30 грудня член палати представників Фредеріка Вілсон, офіс якої відстежує погрози, мала бесіду з капітаном поліції Капітолію. Під час розмови вона повідомила, що з урахуванням минулих погроз смерті, висловлених на її адресу прихильниками Трампа, і жорстоких формулювань, які вона бачила на онлайн-форумах, люди можуть напасти на Капітолій і заподіяти фізичну шкоду законодавцям під час підрахунку голосів та оголошення результатів виборів.

Вона попередила поліцію, що прихильники Трампа знаходяться під впливом “підпільної балаканини про те, що вибори були сфальсифіковані і Трамп повинен бути президентом”, і що демократи “крадуть вибори і єдиний спосіб зупинити шахрайство на виборах - це вбивство половини Конгресу”.

“Це не звичайні демонстранти. Це не звичайні люди, які заявляють про свої права по Першій поправці. Це божевільні люди”, - сказала Вілсон капітану поліції.

Вона також розповіла про плани прихильників Трампа вбити віце-президента Майка Пенса, якщо той підтвердить результати виборів.

Разом з тим, член палати представників Максін Уотерс повідомила, що 31 грудня у неї відбулася тривала бесіда з начальником поліції Капітолію Стівеном Сунде. В розмові вона попередила співрозмовника, що “в місті знаходяться прихильники величі білої раси”, і задала питання, чи відповідають заходи безпеки вимогам захисту комплексу.

“Він запевнив мене, що вони не тільки тримали це під контролем, але і працювали у співпраці зі столичною поліцією округу Колумбія”, - сказала Уотерс журналу Los Angeles Magazine 6 січня.

“Все це виявилося неправдою”, - додала вона.

Нагадаємо, 6 січня через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також