На інавгурації Байдена виступлять ​Lady Gaga та Дженніфер Лопес

На інавгурації Джо Байдена 20 січня виступлять співачки Lady Gaga та Дженніфер Лопес.

Про це повідомив Організаційний комітет із підготовки заходу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні президентський інавгураційний комітет оголосив учасників 59-ї церемонії інавгурації 20 січня, коли Джозеф Байден і Камала Гарріс будуть приведені до присяги як президент і віце-президент Сполучених Штатів перед Капітолієм США", - йдеться в прес-релізі.

За даними документа, Lady Gaga виконає національний гімн США, а Лопес - виступить із сольним концертом.

У церемонії також візьмуть участь поетеса Аманда Горман, священик Лео О'Донован і пастор Сильвестр Бімен. Видання Politico повідомляє, що О'Донован і Бімен - друзі сім'ї Байдена. Крім того, в церемонії бере участь президент Міжнародної асоціації місцевих пожежників 3920 Андреа Голл.

За словами голови інавгураційного комітету Тоні Аллена, учасники церемонії "представляють чітку картину великої різноманітності нашої великої нації та допоможуть віддати шану усталеним традиціям президентської інавгурації".

Нагадаємо, у день інавгурації також проведуть програму "Святкування Америки", ведучим якої буде актор Том Генкс. На програмі виступлять співачка і актриса Демі Ловато, співак Джастін Тімберлейк і музикант Джон Бон Джові.