На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол Єльченко

На інавгурації президента США Джо Байдена Україну офіційно представлятиме посол у США Володимир Єльченко.

Про це повідомила пресслужба посольства України в США.

"Відповідно до визначеного американською стороною протоколу, всі іноземні держави на інавгурації 46-го президента США будуть представлені на рівні послів. Україну офіційно представлятиме посол України в Вашингтоні Володимир Єльченко", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці посольства України в США в фейсбуці.

У коментарі Укрінформу Єльченко зазначив, що інавгурація президента - це спеціальна церемонія в США, яка "точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами". "Для цього існують окремі офіційні візити", - пояснив посол.

Враховуючи те, що в США досі триває складна пандемічна ситуація, пов’язана з COVID-19, цілком зрозуміло, що усі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні, зауважив Єльченко.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент США демократ Джо Байден отримав перемогу на виборах глави Білого дому 3 листопада минулого року. Його інавгурація запланована на 20 січня.