Виникли розбіжності з колегами: Ясько назвала причини припинення повноважень голови делегації в ПАРЄ

Раніше їй "наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в ПАРЄ".

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько прокоментувала рішення української делегації в ПАРЄ припинити її повноваження на посаді голови делегації.

Про це вона повідомила у Facebook.

"У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами і переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним", - написала Ясько.

Вона повідомила, що раніше їй "наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в ПАРЄ".

"Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь", - додала Ясько.

Вона зазначила, що залишається членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ, а також членом політгрупи Європейської народної партії.

Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ 11 січня ухвалила рішення припинити повноваження Єлизавети Ясько на посаді голови делегації. Новим її керівником стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.