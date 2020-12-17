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Делегація Верховної Ради візьме участь у січневій сесії ПАРЄ

Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. 

Делегація Верховної Ради візьме участь у січневій сесії ПАРЄ
Фото: zik.ua

Делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) має намір узяти участь у січневій сесії асамблеї.

Про це заявила у Facebook керівниця постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

"Провели екстрене засідання української делегації в ПАРЄ. Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ", - написала Ясько.

Депутатка підкреслила, що зимова сесія ПАРЄ 21 року відбудеться у так званому гібридному форматі. 

"Людською мовою це означає, що делегації, які можуть/хочуть працювати - їдуть до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн", - додала Ясько.

Нагадаємо, що українська делегація проігнорувала осінню сесію ПАРЄ 2019 року на знак протесту проти повернення Росії права голосу.

"Заявляємо про відмову подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року. Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійну залу ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України",- заявила тоді Ясько.

Наприкінці червня 2019 ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Росії права голосу на засіданнях. З 2014 року російська делегація в ПАРЄ була позбавлена основних повноважень через окупацію українського Криму.

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