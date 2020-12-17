Зеленський: «Питання деокупації Криму повернуто до міжнародного порядку денного»

Нині питання деокупації Криму повернуто до міжнародного порядку денного.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

Глава держави закликав українських послів активно працювати над просуванням української ініціативи "Кримська платформа" серед усієї міжнародної спільноти.

"Важливим є завдання звільнення нашого українського півострова Крим. Можу з приємністю відзначити, що сьогодні це питання повернуто у міжнародний порядок денний. Кримська платформа – це наша ініціатива з консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму набуває усе більшого розголосу. Цю ініціативу підтримали наші партнери в Європі та Північній Америці. І я закликаю вас більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів", - зауважив Зеленський.

Президент України нагадав, що цьогоріч Генасамблея ООН ухвалила дві кримські резолюції: щодо проблем мілітаризації АР Крим і ситуація з правами людини там. Зеленський відзначив тут роботу спецпредставника нашої країни в ООН Сергія Кислиці та закликав українських дипломатів інформувати усіх міжнародних партнерів України про її зміст.

"Важливо, щоб про їх зміст знали усі наші міжнародні партнери. Це – основне завдання для нашого спецпредставника ООН, який це блискуче робить. Однак це не тільки завдання для нього. Кожен із вас має інформувати про зміст ініційованих Україною документів у столицях своїх країн перебування. Такі резолюції – це ваші важливі основні тези для зустрічі у місцевих МЗС та з керівництвом країн перебування", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під час відеоконференції Зеленський також заявив, що нині основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.