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Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків, на другому місці Віталій Кличко, - опитування

Довіряють президентові 43% українців, не довіряють - 54%.

Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків, на другому місці Віталій Кличко, - опитування
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків. Йому довіряють 43% українців, не довіряють - 54%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 12 до 14 грудня.

Міському голові Києва, голові партії "УДАР" Віталію Кличку довіряють 32%, колишньому прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману - 29%. На четвертому місці в рейтингу голова Верховної Ради Дмитро Разумков, якому довіряють 26% опитаних.

25% довіри у лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 24% - у лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, 22% - у п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 15% опитаних.

Серед основних досягнень року респонденти виділили стійке припинення вогню на Донбасі - перемир'я називали головним досягненням року 51% опитаних. Будівництво доріг відзначили 43%, звільнення нацгвардійця Віталія Марківа з ув'язнення в Італії - 21%.

Угоду про політичне та економічне співробітництво між Україною та Великою Британією до головних досягнень року віднесли 17%, програму "Доступні кредити 5-7-9%" - 14%, запуск програми "Дія" (цифровий паспорт, водійське посвідчення) - 13%. Легалізацію грального бізнесу, проведення місцевих виборів, відкриття ринку землі вибрали 5-9%.

При цьому 13% респондентів вважають, що жодних досягнень у 2020 році не було.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Цетру Разумкова, 42% українців назвали Зеленського розчаруванням року, 20% - політиком року. Петра Порошенка розчаруванням року вважають 10,4% опитаних.

За Зеленського в другому турі виборів президента проголосували б 57% виборців, за Порошенка - 43%.

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