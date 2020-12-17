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Кулеба назвав три пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років

Кулеба наголосив, що першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів.

Кулеба назвав три пріоритети зовнішньої економіки України на наступні 10 років
Фото: надано Дмитром Кулебою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ключовими пріоритетами України у зовнішній економіці підтримку бізнесу, гарантування безпеки країни та побудову синергії із українцями з-за кордону.

Про це глава МЗС сказав під час панельної дискусії Київського міжнародного економічного форуму під назвою "Світ після пандемії. Нові можливості для України", повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністр назвав три пріоритетні завдання зовнішньої економіки України на наступні 10 років:

— Підтримка українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його експортувати; 

— Гарантування безпеки країни, оскільки серед іншого це важливо для залучення іноземних інвестицій;

— Побудова синергії із закордонними українцями для розвитку української економіки", - йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів, які виробляють продукт із доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів. 

"Країна повинна навчитися заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші у країну та берегти їх всередині країни, тоді ми станемо справді сильною державою", - сказав міністр.

За його словами, в наступному десятиріччі необхідно гарантувати безпеку країни.

"Коли інвестори зважають на різні фактори, безпека є одним з найбільш важливих для ухвалення рішення про інвестиції. Тому я працюю над безпекою країни. Гадаю, у найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим", - зазначив глава МЗС.

Кулеба також підкреслив, що задля розвитку української економіки необхідно побудувати синергію із закордонними українцями.Адже закріплення українських експортерів на існуючих та вихід на нові іноземні ринки стимулює розвиток української економіки, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету. 

Нагадаємо, вчора Кулеба розповів про пріоритети для української дипломатії на 2021 рік. Це - протидія російській агресії, створення Кримської платформи та тісніша співпраця із українцями за кордоном. Кулеба також наголосив на необхідності більш тісного економічного співробітництва між Україною та країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

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