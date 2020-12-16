Кабмін затвердив перелік пріоритетних інвестпроєктів до 2023 року

Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні 16 грудня.

До переліку увійшло близько 100 проектів, зокрема у сферах охорони здоров’я, енергетики, транспорту, культурної та туристичної інфраструктури, спортивної інфраструктури, наукової та освітньої інфраструктури, переробної промисловості, поводження з відходами, природоохоронної сфери, надання послуг поштового зв’язку.

Уряд уже затверджував список інвестиційних проєктів місяць тому, але сьогодні це рішення було скасовано. Новий список майже ідентичний тому, єдиний виняток - з нього прибрали завершення будівництва Ташлицької ГАЕС за кредитні кошти.