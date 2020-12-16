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Кабмін затвердив перелік пріоритетних інвестпроєктів до 2023 року

Затверджений місяць тому перелік скасували.

Кабмін затвердив перелік пріоритетних інвестпроєктів до 2023 року
Фото: kmu.gov.ua

Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні 16 грудня.

До переліку увійшло близько 100 проектів, зокрема у сферах охорони здоров’я, енергетики, транспорту, культурної та туристичної інфраструктури, спортивної інфраструктури, наукової та освітньої інфраструктури, переробної промисловості, поводження з відходами, природоохоронної сфери, надання послуг поштового зв’язку.

Уряд уже затверджував список інвестиційних проєктів місяць тому, але сьогодні це рішення було скасовано. Новий список майже ідентичний тому, єдиний виняток - з нього прибрали завершення будівництва Ташлицької ГАЕС за кредитні кошти.

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