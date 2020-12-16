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У бюджеті Києва виявлені 422 млн невикористаних коштів, які можна використати на боротьбу з коронавірусом, - Марина Порошенко

Голова фракції "Європейської солідарності" в міськраді закликала мера провести позачергову сесію.

У бюджеті Києва виявлені 422 млн невикористаних коштів, які можна використати на боротьбу з коронавірусом, - Марина Порошенко
Фото: пресс-служба

У столичному бюджеті в результату аудиту виявлені 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні Києва на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це повідомила Голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат «Європейської Солідарності» Марина Порошенко.

«422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року», – зазначила Марина Порошенко.

Вона закликала міського голову Києва провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути спрямувати невикористані гроші на фінансування медичних закладів столиці.

«Якщо 21 грудня така сесія буде проведена, наші лікарні мають можливість ще у цьому році реалізувати ці кошти на придбання всього необхідного для лікарень, для боротьби з ковідом», – переконана Марина Порошенко.

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