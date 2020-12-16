У центрі Києва на Майдані Незалежності медичні працівники влаштували мітинг з вимогою збільшити фінансування медицини у бюджеті-2021.
Організатором є рух "Будь як Ніна", що об'єднує переважно медичних сестер України. За словами кореспондента LB.ua, в акції беруть участь кількадесят медиків.
"Згідно з Законом про державні фінансові гарантії, на програму медичних гарантій має виділятися не менше 5% ВВП і це є захищеною статтею видатків (досі ця цифра ледь переступала за 3%). Також, згідно з чинним законодавством, тарифи на медичні послуги мають формуватися таким чином, щоб в них була передбачена можливість оплати праці лікаря у розмірі 250 % від середньої зарплати в Україні на липень минулого року. А це означає, що мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році це менше 23-25 тисяч гривень. Натомість вона є втричі нижчою, а зарплата середнього медперсоналу коливається у межах 4 000-5 000 гривень", - повідомили організатори.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу також виступив із критикою ухваленого вчора бюджету. Парламент не врахував пропозиції, які Міністерство надавало під час формування держбюджету.
Міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету до другого читання зазначав, що закладено підвищення зарплат лікарям на 30%. Втім це менше, ніж наполягло МОЗ. У міністерстві побоюються, що без гідних зарплат українські медичні фахівці будуть масово виїжджати за кордон.
Степанов сказав, що МОЗ ініцією законопроєкт для збільшення мінімальної зарплати медпрацівників.