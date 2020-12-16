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На Майдані медики влаштували мітинг з вимогою збільшити видатки на зарплати в бюджеті на 2021 рік

"Мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році не менше 23-25 тисяч гривень". 

Фото: Lb.ua

У центрі Києва на Майдані Незалежності медичні працівники влаштували мітинг з вимогою збільшити фінансування медицини у бюджеті-2021

Організатором є рух "Будь як Ніна", що об'єднує переважно медичних сестер України. За словами кореспондента LB.ua, в акції беруть участь кількадесят медиків.

"Згідно з Законом про державні фінансові гарантії, на програму медичних гарантій має виділятися не менше 5% ВВП і це є захищеною статтею видатків (досі ця цифра ледь переступала за 3%). Також, згідно з чинним законодавством, тарифи на медичні послуги мають формуватися таким чином, щоб в них була передбачена можливість оплати праці лікаря у розмірі 250 % від середньої зарплати в Україні на липень минулого року. А це означає, що мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році це менше 23-25 тисяч гривень. Натомість вона є втричі нижчою, а зарплата середнього медперсоналу коливається у межах 4 000-5 000 гривень", - повідомили організатори.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу також виступив із критикою ухваленого вчора бюджету. Парламент не врахував пропозиції, які Міністерство надавало під час формування держбюджету.

Фото: Lb.ua

Міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету до другого читання зазначав, що закладено підвищення зарплат лікарям на 30%. Втім це менше, ніж наполягло МОЗ. У міністерстві побоюються, що без гідних зарплат українські медичні фахівці будуть масово виїжджати за кордон. 

Степанов сказав, що МОЗ ініцією законопроєкт для збільшення мінімальної зарплати медпрацівників. 

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