У той момент на мосту була тягнучка, і автомобілі ледве рухалися.

У мережі з'явилося відео моменту, коли на Шулявському мосту в Києві майже одночасно впали три опори освітлення.

На ньому видно, що спочатку на мосту була тягнучка, і автомобілі ледве рухалися. В якийсь момент почав падати один ліхтарний стовб, а за кілька секунд - два наступні.

Одному автомобілю стовб впав прямо на дах.

Нагадаємо, вчора на Шулявському мосту, який у грудні минулого року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. Рух транспорту було паралізовано у всі чотири напрямки. За фактом падіння електроопор розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 КК (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Внаслідок інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів. Постраждалих серед громадян не було.