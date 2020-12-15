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​Міносвіти пропонує школам продовжити шкільні канікули на час січневого карантину

Навчальним закладам рекомендують організувати на цей період дистанційне навчання.

​Міносвіти пропонує школам продовжити шкільні канікули на час січневого карантину
Фото: mariupolrada.gov.ua

Міністерство освіти та науки рекомендує школам продовжити канікули на час посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 до 24 січня.

Керівникам місцевих департаментів освіти вже направили відповідні листи, повідомляє пресслужба МОН.

У міністерстві пояснили, що в період дії локдауну учням забороняється відвідувати школи будь-якої форми власності, тому заклади можуть оголосити канікули на цей період.

"Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону "Про повну загальну середню освіту", - йдеться у заяві.

МОН просить школи вжити заходів для належної організації навчання в дистанційному форматі, наприклад - за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає, що в Україні жорсткі карантинні обмеження можуть запровадити раніше 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.

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