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Чорновол вручили обвинувачення в убивстві працівника офісу "Партії регіонів" під час Майдану

18 лютого 2014 року внаслідок підпалу офісу загинув 57-річний працівник.

Чорновол вручили обвинувачення в убивстві працівника офісу "Партії регіонів" під час Майдану
Фото: nfront.org.ua

Колишній депутатці Верховної Ради Тетяні Чорновол вручили обвинувальний акт у справі про вбивство працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Ось, щойно вручене обвинувачення за  участь в Революції Гідності", - написала Чорновол і додала фотокопію документа.

Нагадаємо, Чорновол була активною учасницею Революції гідності. 25 грудня 2013 року її жорстоко побили на автодорозі в районі Борисполя. Чорновол заявила, що побиття було організовано тодішньою владою. У 2014 році вона увійшла в першу п'ятірку виборчого списку партії "Народний фронт" і стала депутаткою Ради восьмого скликання.

У квітні Чорновол вручили підозру у вбивстві працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року. За версією слідства 18 лютого 2014 року Чорновіл із "невстановленою особою чоловічої статі" влаштували підпал будинку на вулиці Липській, у якій був офіс партії. У результаті пожежі загинув  57-річний комп'ютерник Володимир Захаров, який знаходився у будівлі.

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