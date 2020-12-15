Окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки та Водяного

Втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Незаконні збройні формування РФ станом на 12 годину 15 грудня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню.На Донецькому напрямку, російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний вогонь з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки та Водяного", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, минулої доби, 14 грудня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. У лавах ООС - без втрат.