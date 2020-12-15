Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт щодо ситуації в Україні

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі після попереднього аналізу подій під час Майдану, захоплення і окупації Криму і війни в Донбасі оприлюднив новий звіт щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться в звіті МКС від 14 грудня.

Зокрема, встановлено, що в Криму до і під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, тортури, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта тощо.

На Донбасі зафіксовані умисні вбивства, удари по цивільних об'єктах, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Прокурори МКС заявляють про наявність підстав порушити справи щодо вказаних подій, оскільки національні слідчі органи України і Росії не діють в цьому питанні або не можуть покарати винних.

При цьому Росія проігнорувала запити Міжнародного кримінального суду.

"Вона (Канцелярія прокурора МКС, – ред.) отримала відповіді від України щодо національних розглядів, але не отримала відповіді на запити, направлені в Російську Федерацію", - сказано у звіті.

Рішення про початок розслідування буде прийнято після обрання нового прокурора МКС і консультацій з ним. МКС розраховує на співпрацю з урядами як України, так і Росії.

Росія відмовилася відповідати на запити Міжнародного кримінального суду.

11 грудня прокурор МКС Фату Бенсуда оголосила, що попереднє розслідування у справі про ситуацію в Україні завершене. Надалі Судова палата Офісу Прокурора МКС має прийняти рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту. Мова, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними та релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова.

Як повідомляли, прокуратура Гаазького трибуналу встановила 1,2 тис. фактів злочинів на Донбасі.

На думку експертів, Україна не зможе самостійно притягати до відповідальності Володимира Путіна і вище керівництво РФ, а тільки в результаті розслідування Міжнародного кримінального суду.