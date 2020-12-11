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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення подій в Україні

Надалі Судова палата Офісу Прокурора МКС має ухвалити рішення про відкриття повноцінного розслідування вчинених злочинів.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення подій в Україні
Судьи Международного уголовного суда перед вынесением приговора
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі завершив попереднє вивчення ситуації в Україні щодо міжнародного збройного конфлікту на Донбасі та в Криму.

Про це повідомила Прокурор МКС Фату Бенсуда, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України.

"Надалі Судова палата Офісу Прокурора МКС має прийняти рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту. Мова йде, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними та релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова", - йдеться у повідомленні. 

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що у 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо російських воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. 

Сьогодні ж, за його словами, прокурори МКС визнали надані Україною матеріали щодо цих злочинів достатніми для початку офіційного розслідування.

"Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - повідомив Кулеба у Twitter.

"Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне. Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, прокуратура Гаазького трибуналу встановила 1,2 тис. фактів злочинів на Донбасі.

На думку експертів, Україна не зможе самостійно притягати до відповідальності Володимира Путіна і вище керівництво РФ, а тільки в результаті розслідування Міжнародного кримінального суду.

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