В авто зловмисника знайшли зброю, яка була викрадена в одній з військових частин Одеської області.

Фото: http://www.npu.gov.ua/

В Одесі поліцейські затримали кримінального "авторитета", який намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

"В автомобілі, на якому пересувався 30-річний виходець однієї з пострадянських країн Сходу, поліцейські виявили вогнепальну зброю і боєприпаси. За висновком експерта, зброя виявилася бойовою і разом з патронами придатною до стрільби. Також встановлено, що вона була викрадена в одній з військових частин Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Фото: http://www.npu.gov.ua/

Зазначається, що зловмисник потрапляв в поле зору правоохоронних органів в 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів і вогнепальної зброї Комінтернівський районний суд засудив його до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік і три місяці.

"Під час перебування на випробувальному терміні правопорушник скоїв хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї, за що Суворовський районний суд Одеси взяв його під варту, проте згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт" , - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 10 млн грн. Крім цього, відновлено розгляд вироку 2017 року, за яким зловмисник так і не відбув покарання.

Нагадаємо, 8 грудня у Трускавці на території приватного подвір’я виявили тіло чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Ним виявився 50-річний Зіновій Пристай, – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік.