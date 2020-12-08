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У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета

Загиблий – 50-річний Зіновій Пристай – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік.

Фото: lv.npu.gov.ua

У Трускавці на території приватного подвір’я виявили тіло чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Ним виявився 50-річний Зіновій Пристай, – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік. 

Про це повідомляє ZAXID.net

Тіло чоловіка сьогодні в 12:50 знайшли в альтанці на території домогосподарства на вул. Городище. Подвір'я, на якому сталося вбивство, належить матері загиблого.

Пізніше у поліції підтвердили інформацію про вбивство. Зазначається, що тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявив місцевий мешканець. Після цього він зателефонував у поліцію.

Наразі тривають комплексні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Фото: lv.npu.gov.ua

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування стосовно одного з виконавців викрадення та вбивства активіста та учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" - журналіста Василя Сергієнка.

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