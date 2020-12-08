У середу в Україні збережеться морозна погода без істотних опадів

Лише в Одесі, Херсонській області та Криму - місцями невеликий дощ зі снігом.

Найближчими днями у більшій частині України збережеться холодна погода, без істотних опадів.

Про це повідомляє "Інтефакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

У середу, 9 грудня, в Україні без істотних опадів, лише в Одесі, Херсонській області та Криму місцями невеликий дощ зі снігом, місцями ожеледиця. На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця. Вітер буде південно-східний, східний 7-12 м / с, у західних, південних та східних областях пориви 15-20 м / с.

Температура вночі -6... -11 градусів, у західних та південних областях 0...-5; вдень від - 4 градусів морозу до +1 тепла. В Закарпатській, Одеській областях та Криму +2... +7 градусів.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі -6...-8, вдень -2... -4.