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У понеділок по всій Україні вітряно і без опадів

У Києві вночі 6-8 морозу, вдень 2-4 морозу.

У понеділок по всій Україні вітряно і без опадів
Фото: censor.net.ua

Найближчої доби, 7 грудня, погоду в Україні визначатиме холодний антициклон з північного сходу.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Інтефакс-Україна.

У понеділок по всій Україні - без опадів. Вітер східний, на заході південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у західних областях місцями 0-5° морозу; вдень від 1° тепла до 4° морозу, на Закарпатті 7-12° тепла.

У Києві без опадів. Температура вночі 6-8 морозу, вдень 2-4 морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 грудня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 9,9 градуса тепла в 2015 році, а найнижчу вночі - на позначці 21,8 градуса морозу в 1959 році.

Нагадаємо, через перші заморозки українців просять бути обережними на водоймах.

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