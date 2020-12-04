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У суботу в Києві до +3 градусів, без опадів

Вночі у столиці -1...-3 градуси.

У суботу в Києві до +3 градусів, без опадів
Фото: Макс Требухов

У суботу, 5 грудня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 градус, вдень +6...+12 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, удень +1...+3 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, удень 0...+2 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 градус, вдень +3...+5 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +5...+7 градусів.

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