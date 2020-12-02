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У четвер, 3 грудня, у Києві обіцяють сніг

Температура в столиці від 0 до +2 градусів.

У четвер, 3 грудня, у Києві обіцяють сніг
Фото: EPA/UPG

У четвер, 3 грудня, у Києві хмарно, сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2 градуси.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно, сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...4 градуси, удень 0...+2 градуси.

У центрі України хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На сході України хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-6 градусів, удень 0...+2 градуси.

На півдні України хмарно, мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...-1 градус, вдень +5...+8 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +9...+11 градусів.

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