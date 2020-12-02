Прикордонники Донецького загону під час патрулювання автодороги "Маріуполь-Пікузи" виявили схованку з мінометними мінами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Два предмети, схожі на мінометні міни прикордонний наряд помітив під час патрулювання неподалік автодороги «Маріуполь-Пікузи». Вони були приховані під купою мотлоху за 50 метрів від дороги. Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили співробітникам правоохоронних органів. Місце виявлення небезпечних предметів передали під охорону Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця знахідки піротехніками було виявлено ще п’ять 82 мм мін. Усі виявлені вибухонебезпечні предмети вилучено.

Наразі тривають заходи із встановлення кола осіб, причетних до виявлених знахідок. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у листопаді в окупованому бойовиками Шахтарську Донецької області троє дітей і їхній вітчим отримали поранення через необережне поводження з боєприпасом.