Влітку 2018 року вона відвідувала український півострів, куди потрапила з території РФ.

Ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала заборону в’їзду в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Вінниччині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що український кордон вона перетинала в пункті пропуску "Могилів-Подільський".

Під час паспортного контролю щодо громадянки спрацювала база даних ДПСУ, адже до її спроби перетнути кордон прикордонники вже мали попередню інформацію про незаконні подорожі в окупований Крим.

Для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка. Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі "РБК", а до цього - на низці інших каналів. Влітку 2018 року вона відвідувала український півострів, куди потрапила з території РФ.

"За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні ДПСУ вдруге заборонила в’їзд в Україну телеведучому "Россия-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову, який незаконно відвідував окупований Крим.