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​На Львівщині прикордонники затримали росіянина, який перевозив нелегалів з Азії

Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один - громадянин Таджикистану - мав при собі документи.

​На Львівщині прикордонники затримали росіянина, який перевозив нелегалів з Азії
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею затримали автомобіль з трьома нелегалами.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Сянки» зупинив автомобіль марки «Фольксваген» на автодорозі «Львів – Ужгород» під керуванням громадянина Російської Федерації. В автівці окрім водія знаходилося троє іноземців. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не усі мали документи", - йдеться у повідомленні.

Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один - громадянин Таджикистану - мав при собі документи.

У багажнику автомобіля також було знайдено речі та запас продуктів харчування.

Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Дії водія, громадянина РФ, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП "Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України" та ст. 202 ч.-1 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду".

Нагадаємо, наприкінці жовтня прикордонники Харківського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон - п'яний українець у шльопанцях намагався пішки потрапити у РФ.

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