На Львівщині двоє пацієнтів померли через відключення апаратів ШВЛ, відкрито кримінальне провадження

У Львівській області слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Встановлено, що 27 листопада в період від 17:50 до 19:10 у лікарні не було електропостачання. У цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

Також правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх задіяно не було.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у коментарі “Українській правді”, що коли у лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.

“Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації", – сказав він.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький так прокоментував ситуацію: "У лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі".

При відібранні первинних показів слідчо-оперативною групою керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. У Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито запевнили, що електроенергії не буде впродовж 20 хв.

"Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я Львівської ОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ. Співчуття рідним та близьким", – додав Козицький.