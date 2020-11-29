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У Польщі сенат прийняв ковідний закон, який передбачає допомогу для підприємців

Урядову допомогу зможе отримати більше фірм. 

У Польщі сенат прийняв ковідний закон, який передбачає допомогу для підприємців
Фото: скріншот

Верхня палата польського парламенту одноголосно прийнята так званий ковідний закон.

Про це пише “Польське радіо”.

У 139 голосуваннях сенатори розглянули понад 450 поправок.

"Голосували 97 сенаторів, всі були за. За результатами голосування я підтверджую, що Сенат прийняв Закон про зміну Закону про особливі заходи з запобігання, протидії і боротьби з COVID-19, інших інфекційних захворювань, викликаних ними кризових ситуацій, а також щодо декотрих інших законів", – повідомив спікер Сенату Томаш Ґродзький.

Прийнятими законодавчими положеннями передбачається, зокрема, що урядову допомогу зможе отримати більше фірм. Йдеться про нові види економічної діяльності, а також про фірми, створені після 30 листопада 2019 року.

Переважною більшістю прийнятих поправок до закону додають щораз нові галузі і професійні групи, що зможуть скористатися з допомоги.

Сенатори хочуть, аби таку можливість мали, зокрема, виробники хлібопекарських і кондитерських товарів, друкарні, продавці аудіо-, відео- і телевізійної техніки, а також меблів, освітлювальної техніки й інших побутових товарів.

З допомоги хотіли б скористатися й фірми, що займаються роздрібним продажем взуття та шкіряних виробів, медичних товарів, косметики та засобів особистої гігієни, а також власники готелів, перукарень і косметичних салонів.

Депутати Сейму мають зайнятися поправками Сенату ще цього ж дня.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив план пом'якшення епідемічних обмежень, який покликаний скоротити економічні збитки, спричинені коронакризою.

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