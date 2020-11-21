У Польщі пом’якшать карантинні обмеження - дозволять роботу торгових центрів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив план пом'якшення епідемічних обмежень, який покликаний скоротити економічні збитки, спричинені коронакризою.

Так, з наступної суботи, 28 листопада, за умови дотримання найсуворішого санітарного режиму зможуть відновити роботу торгові центри, повідомляє Польське радіо.

Глава польського уряду зазначив, що епідемічна ситуація в країні залишається серйозною, незважаючи на відносну стабілізацію числа нових заражень, яка спостерігається в останні дні.

"Ми зустрічалися з торговими представниками різних галузей, які пообіцяли нам строго обмежувати кількість своїх клієнтів, як це зараз роблять продовольчі магазини і аптеки, щоб дотримувати найсуворіший санітарний режим", - зазначив польський прем'єр.

Матеуш Моравецький також повідомив, що ТЦ працюватимуть і в неділі 13 і 20 грудня. Водночас він зазначив, що гастрономічні заклади, а також музеї, кінотеатри та спортзали залишаться закритими щонайменше до 27 грудня. За словами прем'єра, рішення про подальші кроки буде прийнято перед Різдвом 25 грудня.

Дистанційну форму навчання у польських школах продовжать до Різдвяних свят. Під час пресконференції 21 листопада глава уряду повідомив, що зимові канікули будуть для всіх школярів одночасно й триватимуть з 4 до 17 січня.

Матеуш Моравецький закликав батьків, аби їхні діти провели канікули вдома.

"Зимові канікули, що зазвичай між різними воєводствами розподілялися на різний час, аби туристичний рух в економіці був більшим, 2021 року мають бути зосереджені в одному періоді, аби цей рух був якнайменший, аби не замовляти поїздок, нікуди не їздити, зокрема за кордон, бо може виявитися, що після повернення буде потрібний карантин; аби сидіти вдома та перервати ланцюг заражень; аби мобільність була якнайменша", - пояснив він.

Прем’єр додав, що близько 18 січня у Польщі може бути доступною перша партія вакцини від коронавірусу.

Серез погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Польщі з 7 листопада ввів нові жорсткі обмеження на території країни.

Від суботи, 24 жовтня, вся Польща перебуває у червоній зоні. Уряд створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16-ти воєводствах країни.

За останню добу в Польщі виявили 24 213 випадки коронавірусу, померли 574 людини.