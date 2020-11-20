В Офісі президента вважають, що говорити про "новорічний локдаун" поки рано

"Спочатку треба подивитися на результати запровадженого нещодавно карантину вихідного дня".

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що говорити про запровадження в Україні жорсткого карантину в період новорічних свят поки зарано.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Тимошенко, спочатку треба подивитися на результати запровадженого нещодавно карантину вихідного дня.

"Варіант "новорічного локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано. Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня", - сказав він.

нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає запровадження в Україні загальнонаціонального жорсткого карантину (локдауну). Такий сценарій буде введений в разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

Фахівці Київської школи економіки проаналізували ситуацію з COVID-19 в Україні і дійшли висновку, що без запровадження місячного локдауну змінити її на краще не вдасться.