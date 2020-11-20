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В Офісі президента вважають, що говорити про "новорічний локдаун" поки рано

"Спочатку треба подивитися на результати запровадженого нещодавно карантину вихідного дня".

В Офісі президента вважають, що говорити про "новорічний локдаун" поки рано
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що говорити про запровадження в Україні жорсткого карантину в період новорічних свят поки зарано.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Тимошенко, спочатку треба подивитися на результати запровадженого нещодавно карантину вихідного дня.

"Варіант "новорічного локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано. Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня", - сказав він.

нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає запровадження в Україні загальнонаціонального жорсткого карантину (локдауну). Такий сценарій буде введений в разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

Фахівці Київської школи економіки проаналізували ситуацію з COVID-19 в Україні і дійшли висновку, що без запровадження місячного локдауну змінити її на краще не вдасться.

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