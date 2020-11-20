Шмигаль закликав лідерів церков не допустити спалаху ковіду у період зимових свят

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав представників церков і релігійних організацій об’єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят.

Про це глава уряду заявив 20 листопада на зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, інформує пресслужба Кабміну.

2Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", - зазначив прем’єр-міністр.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій і готовий спільно опрацювати пропозиції.

"Уряд та Всеукраїнська рада церков показали ефективну взаємодію навесні. Впевнений, що такий підхід буде продовжено, і він дасть результат у майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства", - додав Шмигаль.

У свою чергу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ у майбутньому готове розглянути норму, яка працювала раніше, про обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає число виявлених випадків ковіду. За минулу добу зафіксували 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 229 летальних випадків, 7 845 пацієнтів одужали.

14 листопада в Україні почав діяти "карантин вихідного дня". Дозволено роботу тільки продуктових магазинів, аптек, ветаптек, транспорту, АЗС. Ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс. ТРЦ і решту магазинів у вихідні мають бути зачинені.

Обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада.