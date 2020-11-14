В Україні почав діяти "карантин вихідного дня"

В Україні з опівночі 14 листопада починає діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Відповідна постанова була схвалена на засіданні уряду 11 листопада. Текст постанови був оприлюднений на сайті уряду наступного дня.

Своїм рішенням Кабмін скасував адаптивний карантин та запровадив загальнодержавний карантин з обмеженнями як у помаранчевому рівні. Обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада.

Запроваджені обмеження передбачають, що кіно і театри можуть працювати тільки з заповненістю до 50%, заборону відвідування музеїв більш ніж 1 особа на 20 метрів квадратних, заборону пасажирських перевезень у кількості більше, ніж місць для сидіння. Також це повна заборона дискотек, заборона організації дозвілля в закладах громадського харчування, заборона роботи після 22 години та до 7 години кафе, ресторанів, барів тощо (крім діяльності адресної доставки і замовлень на виніс).

Розміщення в кафе відвідувачів можливо тільки на відстані столів за 2 м, за столом не більш ніж 4 людей, відвідувачі заходять і пересуваються тільки в масках. У всіх закладах обов'язкове маркування місць у черзі з відстанню на 1,5 м. Заборона закладів з послугами розміщення (але не готелів і санаторно-курортних закладів, заборона відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб крім садків, шкіл, спецосвіти, заборона діяльності спортзалів, якщо вони не забезпечують одного відвідувача на 20 кв. метрів.

Також впроваджується карантин вихідного дня з 00 годин суботи до 00 понеділка терміном на три тижні. Карантин вихідного дня передбачає додатково до заборон будніх днів: заборону роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

Банки можуть продовжувати працювати і в суботу та неділю. Також для людей літнього віку впроваджують пріоритетні години для відвідування супермаркетів і аптек.

Нагадаємо, рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня не підтримали троє міністрів.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направив звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. А також, що мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.