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Житомир також відмовляється вводити локдаун на вихідні

Виконком міста затвердив рішення зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл.

Житомир також відмовляється вводити локдаун на вихідні
Сергій Сухомлин
Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

Міська влада Житомира зняла з розгляду питання про додаткові карантинні обмеження, пов’язані з запровадженням карантину вихідного дня.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Кабінет Міністрів прийняв рішення ввести «карантин вихідного дня».У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження.Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї. До того ж, при такій кількості хворих, два дні «локдауну» на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи та епідеміологи", - наголосив міський голова.

Сухомлин повідомив, що два дні тому вибірково тестували працівників міської ради на наявність антитіл. З'ясувалося, що на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.

"Одразу спадає на думку, що офіційна статистика дещо відрізняється від реалій. Паралельно, затвердили виконкомом: наступного тижня зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл Житомира. Отримавши результати будемо вирішувати як відкривати старші класи", - додав мер.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Також уряд скасував адаптивний карантин. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня не підтримали троє міністрів.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси та Тернополя.

У Київській міській дерадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. А також, що мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

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