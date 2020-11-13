У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2379 людей.

У Збройних Силах України зафіксували 21 летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Військовослужбовець (Київська область) захворів гостро, з 19.09.2020. перебував на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" з приводу гострої респіраторної хвороби COVID-19, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Позитивний ПЛР тест від 16.09.2020.Незважаючи на проведену терапію, стан пацієнта погіршувався, 23.09.2020 року почали наростати явища дихальної недостатності, у зв'язку з чим хворий був переведений до реанімаційного відділення.10.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, в наслідок швидкої наростаючої поліорганної недостатності, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби у ЗСУ зафіксували 185 нових випадків коронавірусу. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 30 осіб.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2379 людей.

Всього за час пандемії одужалао 5168 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 366 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб.

Нагадаємо, сьогодні в Україні знову ковідний рекорд - 11 787 нових випадків за добу. 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.

Станом на ранок 13 листопада кількість заражень COVID-19 у світі становить 53 104 520. Побороти хворобу вдалося 37 219 578 особам, 1 299 585 людей померли від коронавірусу. Україна вийшла на 19-те місце за числом заражень.