У Києві виявили понад тисячу хворих на ковід за добу

Це найбільша кількість хворих на коронавірус з початку пандемії.

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Одужали 354 пацієнтів, 13 хворих померли.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За минулу добу в столиці захворіли 595 жінок віком від 18 до 87 років, 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик. До лікарень госпіталізували 92 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському (134), Деснянському (127) та Шевченківському (126) районах.

На сьогодні у Києві вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 938 киян, 18 333 мешканці Києва подолали коронавірусну недугу.

Нагадаємо, в Україні другу добу поспіль фіксують понад 11 тисяч нових хворих на ковід. Київ лідирує за кількістю заражень.

У світі вже 53 млн людей інфікувалися COVID-19, Україна вийшла на 19-те місце за числом заражень.