У ЗСУ минулої доби на коронавірус захворіло ще 199 людей

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2326 осіб.

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 199 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 199 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони госпіталізовано 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2326 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 5036 осіб, летальних випадків – 20.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 437 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 97 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники. Найбільше інфікованих - у Києві, а також Запорізькій, Київській, Одеській та Полтавській областях.

11 листопада Кабінет міністрів розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.