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Український клуб зняли з єврокубків

У всьому винен коронавірус.

Український клуб зняли з єврокубків
"Барком-Кажани"
Фото: kazhany.lviv.ua

Львівський волейбольний клуб "Барком-Кажани" не отримав дозволу на перенесення матчу проти "Динамо" (Бухарест) в 1/16 фіналу Кубка виклику ЄКВ, повідомляє xsport.ua.

Після першого матчу, який пройшов 4 листопада у Львові і завершився перемогою гостей з рахунком 3:2, команди мали провести матч-відповідь у столиці Румунії. Матч був запланований на 11 листопада.

Однак 5 гравців львівської команди заразилися коронавірусом, і "Кажани" не вилетіли на гру, попросивши Європейську конфедерацію волейболу перенесли зустріч. У ЄКВ прийняли рішення скасувати поєдинок і визнати вирішальним для цієї пари матч, який пройшов у Львові.

Тож в 1/8 фіналу вийшло "Динамо", а "Барком-Кажани" залишають турнір.

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