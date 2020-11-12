Фото: EPA/UPG Серхіо Рамос

Напередодні збірні Іспанії та Нідерландів розписали результативну нічию в товариському матчі - 1:1.

Під завісу поєдинку на полі в складі "Фурії Рохи" з'явився її капітан Серхіо Рамос. Цей матч став для 34-річного захисника 176-м у складі національної команди.

За цим показником гравець "Реала" повторив досягнення італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Sergio Ramos makes his 176th appearance for Spain. He now ties Gianluigi Buffon for most appearances for a European national team.



Two iconic legends. pic.twitter.com/621EfSx6SR — Squawka Football (@Squawka) November 11, 2020

Світовий рекорд належить єгиптянинові Ахмеду Хасану - 184 поєдинки.

Додамо, що наставник збірної Нідерландів Франк де Бур став першим головним тренером національної команди, який не зміг виграти жодного з чотирьох перших матчів на чолі команди.