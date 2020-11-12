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Рамос повторив рекорд Буффона за кількістю матчів у національній збірній

До абсолютного рекорду залишилося 8 матчів.

Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG
Серхіо Рамос

Напередодні збірні Іспанії та Нідерландів розписали результативну нічию в товариському матчі - 1:1.

Під завісу поєдинку на полі в складі "Фурії Рохи" з'явився її капітан Серхіо Рамос. Цей матч став для 34-річного захисника 176-м у складі національної команди.

За цим показником гравець "Реала" повторив досягнення італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Світовий рекорд належить єгиптянинові Ахмеду Хасану - 184 поєдинки.

Додамо, що наставник збірної Нідерландів Франк де Бур став першим головним тренером національної команди, який не зміг виграти жодного з чотирьох перших матчів на чолі команди.

Огляд матчу Нідерланди - Іспанія.

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