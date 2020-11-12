Напередодні збірні Іспанії та Нідерландів розписали результативну нічию в товариському матчі - 1:1.
Під завісу поєдинку на полі в складі "Фурії Рохи" з'явився її капітан Серхіо Рамос. Цей матч став для 34-річного захисника 176-м у складі національної команди.
За цим показником гравець "Реала" повторив досягнення італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.
Sergio Ramos makes his 176th appearance for Spain. He now ties Gianluigi Buffon for most appearances for a European national team.— Squawka Football (@Squawka) November 11, 2020
Two iconic legends. pic.twitter.com/621EfSx6SR
Світовий рекорд належить єгиптянинові Ахмеду Хасану - 184 поєдинки.
Додамо, що наставник збірної Нідерландів Франк де Бур став першим головним тренером національної команди, який не зміг виграти жодного з чотирьох перших матчів на чолі команди.
Frank de Boer failed to win each of his first four games as Crystal Palace manager and was sacked 10 weeks later.— Squawka Football (@Squawka) November 11, 2020
Frank de Boer has failed to win each of his first four games as Netherlands manager...
Could history repeat itself? 😬 pic.twitter.com/5Gcfj1J0au