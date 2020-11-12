Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Напередодні в Лісабоні на домашній арені "Бенфіки" Estаdio da Luz збірна Португалії в контрольному матчі зустрічалася з командою Андорри і прогнозовано легко здобула перемогу - 7:0.

Не пішов без гола і Кріштіану Роналду.

Вийшовши на другі 45 хвилин, форвард "Ювентуса" під завісу зустрічі забив шостий м'яч португальців і свій 102-й за національну команду.

Таким чином, до рекорду іранського гравця Алі Даеї, у якого в активі 109 голів, Кріштіану залишилося всього нічого.

How many games until Cristiano Ronaldo ties Ali Daei's record of 109 international goals? 🤔 pic.twitter.com/Y2myvDeWr5 — Squawka Football (@Squawka) November 11, 2020

Наступні два поєдинки Португалія проведе в рамках Ліги націй проти Франції (14 листопада), а потім підопічних Фернанду Сантуша очікує протистояння з Хорватією (17 листопада).