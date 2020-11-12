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Португальці забили супернику 7 голів: Роналду наблизився до абсолютного рекорду кількості голів за збірну

Вибір суперника здивував.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Напередодні в Лісабоні на домашній арені "Бенфіки" Estаdio da Luz збірна Португалії в контрольному матчі зустрічалася з командою Андорри і прогнозовано легко здобула перемогу - 7:0.

Не пішов без гола і Кріштіану Роналду.

Вийшовши на другі 45 хвилин, форвард "Ювентуса" під завісу зустрічі забив шостий м'яч португальців і свій 102-й за національну команду.

Таким чином, до рекорду іранського гравця Алі Даеї, у якого в активі 109 голів, Кріштіану залишилося всього нічого.

Наступні два поєдинки Португалія проведе в рамках Ліги націй проти Франції (14 листопада), а потім підопічних Фернанду Сантуша очікує протистояння з Хорватією (17 листопада).

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