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Макгрегор проведе бій у січні проти Пор'є

Одіозний ірландець знову в ладу.

Макгрегор проведе бій у січні проти Пор'є
Конор Макгрегор

Ексчемпіон UFC, ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є домовилися про проведення другого поєдинку на турнірі UFC 257, який відбудеться 23 січня в Лас-Вегасі, повідомляє MMA Fighting.

Макгрегор і Пор'є владнали всі тонкощі контракту, хоча спочатку мали намір провести благодійний спаринг 12 грудня в Дубліні.

Перший їхній поєдинок в UFC відбувся у вересні 2014 року і завершився перемогою ірландця технічним нокаутом у першому раунді.

Нагадаємо, перший титул UFC Макгрегор завоював 2015 року, пізніше став першим в історії бійцем організації, який одночасно володів двома титулами в різних вагових категоріях (напівлегкій і легкій).

Додамо, що влітку ірландець укотре заявив, що завершив кар'єру.

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