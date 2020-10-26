Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
ГоловнаСпорт

Стали відомі гонорари Нурмагомедова і Гейтжі за чемпіонський бій

Американець заробив в 5 разів менше росіянина.

Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гейтжі
Фото: sportekz.com
Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гейтжі
В Абу-Дабі на "Бійцівському острові" пройшов турнір UFC 254. В головному бою івента чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов (29-0) зустрівся з тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджі (22-3).Поєдинок закінчився в другому раунді перемогою росіянина після того, як рефері зупинив поєдинок через відключку Джастіна.

Стали відомі гонорари Нурмагомедова і Гейтжі.

Гарантований гонорар Хабіба склав 3 млн доларів, повідомляє Sportekz. Також він отримав призові за кращий виступ вечора і рекламний бонус (50+40 тис. дол. відповідно).

Гетжі заробив в п'ять разів менше - 600 тис. доларів плюс 30 тис. бонуса за виступ. Відзначається, що в гонорари обох спортсменів ще не увійшов відсоток з продажів платних трансляцій (PPV), який може значно перевершити сам гарантований гонорар.

Нагадаємо, що після перемоги над американцем Хабіб заявив про завершення кар'єри.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також