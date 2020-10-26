Стали відомі гонорари Нурмагомедова і Гейтжі за чемпіонський бій

Американець заробив в 5 разів менше росіянина.

Фото: sportekz.com Хабіб Нурмагомедов і Джастін Гейтжі

Стали відомі гонорари Нурмагомедова і Гейтжі.

Гарантований гонорар Хабіба склав 3 млн доларів, повідомляє Sportekz. Також він отримав призові за кращий виступ вечора і рекламний бонус (50+40 тис. дол. відповідно).

Гетжі заробив в п'ять разів менше - 600 тис. доларів плюс 30 тис. бонуса за виступ. Відзначається, що в гонорари обох спортсменів ще не увійшов відсоток з продажів платних трансляцій (PPV), який може значно перевершити сам гарантований гонорар.

Нагадаємо, що після перемоги над американцем Хабіб заявив про завершення кар'єри.