За підсумками першого туру Ліги чемпіонів УЄФА визначив номінантів на найкращу гольову передачу тижня.
У список не могли не потрапити дії бразильського легіонера "Шахтаря" Тете, який віддав передачу на Манора Соломона в протистоянні з "Реалом" (3:2).
У списку є також вивірена подача Хуана Куадрадо на Альваро Морату в поєдинку "Динамо" - "Ювентус" (0:2), розрізний пас від Флоріана Нойгауса на Йонаса Гофманна в матчі "Інтер" - "Боруссія" М. (2:2) і елегантний черпачок від Френкі Де Йонга, що закінчився кривим голом Ансуї Фаті в матчі "Барселона" - "Ференцварош" (5:1).
А вот и подоспели лучшие ассисты недели 🎯— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 23, 2020
Ваш фаворит❓
Выверенная подача Куадрадо 😎
Шикарная пяточка Тете 🙊
Проникающая от Нойхауса 🪡
Закидушка де Йонга на Фати 🔗#ЛигаЧемпионов | @LaysUnited pic.twitter.com/dKRL8TcIun