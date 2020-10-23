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Шикарна "п'яточка" від Тете - у списку номінантів на найкращий асист тижня Ліги чемпіонів

З передачі бразильця "Шахтар" забив третій гол у ворота "Реала".

Шикарна "п'яточка" від Тете - у списку номінантів на найкращий асист тижня Ліги чемпіонів
Тете
Фото: ФК "Шахтер"

За підсумками першого туру Ліги чемпіонів УЄФА визначив номінантів на найкращу гольову передачу тижня.

У список не могли не потрапити дії бразильського легіонера "Шахтаря" Тете, який віддав передачу на Манора Соломона в протистоянні з "Реалом" (3:2).

У списку є також вивірена подача Хуана Куадрадо на Альваро Морату в поєдинку "Динамо" - "Ювентус" (0:2), розрізний пас від Флоріана Нойгауса на Йонаса Гофманна в матчі "Інтер" - "Боруссія" М. (2:2) і елегантний черпачок від Френкі Де Йонга, що закінчився кривим голом Ансуї Фаті в матчі "Барселона" - "Ференцварош" (5:1).

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