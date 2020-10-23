Борг "Реала" становить близько €1 млрд, - експрезидент клубу

Колишній президент мадридського "Реала" Рамон Кальдерон поділився своєю думкою про "Королівський клуб".

"Через дурний продаж Кріштіану команді потрібен нападник, а також посилення на інших позиціях. Але сумна реальність у тому, що скарбниця "Реала" не просто порожня - борг клубу складає близько €1 млрд", - наводить слова Кальдерона AS.

"Поразки в матчах із "Кадісом" і "Шахтарем" дуже засмутили всіх, але ми повинні зберігати оптимізм, оскільки в цієї команди вже були важкі часи, але вона зуміла їх подолати. У матчі з "Шахтарем" було багато помилок, але не можна виділити одного винного. Після дурного продажу Кріштіану немає нікого, хто може забивати голи", - зазначив 69-річний експрезидент клубу.

"Я не хотів би бачити Рауля Гонсалеса на посаді головного тренера. Не тому, що не маю прихильності і поваги до нього як до гравця, тренера і людини, а тому, що це означало б звільнення тренера, який виграв три ліги чемпіонів поспіль", - висловив свою думку Кальдерон.

Нагадаємо, Кальдерон очолював "Королівський клуб" з 2 липня 2006 року по 16 січня 2009 року.

За цей час "Реал" виграв два чемпіонати Іспанії і Суперкубок Іспанії.