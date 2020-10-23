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У матчі Ліги Європи гравець "Глазго" забив дивовижний гол із 50 метрів

М'яч Кемара Руфа багатьох приголомшив.

У матчі Ліги Європи гравець "Глазго" забив дивовижний гол із 50 метрів
Фото: Twitter

У стартовому турі Ліги Європи "Глазго Рейнджерс" грав на виїзді проти бельгійського "Стандарда".

До останньої хвилини матчу підсумок був непевним: гості вигравали - 1:0.

На 90+3 хвилині за 10 метрів від свого штрафного майданчика м'яч підхопив форвард "Глазго" Кемар Руф. На ньому відразу повисли суперники.

Однак 27-річному англійцеві ямайського походження вдалося скинути з плечей чотирьох гравців "Стандарда", дійти по діагоналі до центру поля, краєм ока зауваживши, що голкіпер далеко вийшов з воріт, і зарядити з 50 метрів по воротах бельгійців.

Вийшов дивовижний гол, який оцінив і головний тренер "Глазго" Стівен Джерард.

"Цей гол - момент геніальності, Руф показав світовий клас. Я професійно грав у футбол з 1998 року, і це найкращий гол, який я коли-небудь бачив наживо", - цитує легенду "Ліверпуля" Goal.com.

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