У стартовому турі Ліги Європи "Глазго Рейнджерс" грав на виїзді проти бельгійського "Стандарда".

До останньої хвилини матчу підсумок був непевним: гості вигравали - 1:0.

На 90+3 хвилині за 10 метрів від свого штрафного майданчика м'яч підхопив форвард "Глазго" Кемар Руф. На ньому відразу повисли суперники.

Однак 27-річному англійцеві ямайського походження вдалося скинути з плечей чотирьох гравців "Стандарда", дійти по діагоналі до центру поля, краєм ока зауваживши, що голкіпер далеко вийшов з воріт, і зарядити з 50 метрів по воротах бельгійців.

Вийшов дивовижний гол, який оцінив і головний тренер "Глазго" Стівен Джерард.