У стартовому турі Ліги Європи "Глазго Рейнджерс" грав на виїзді проти бельгійського "Стандарда".
До останньої хвилини матчу підсумок був непевним: гості вигравали - 1:0.
На 90+3 хвилині за 10 метрів від свого штрафного майданчика м'яч підхопив форвард "Глазго" Кемар Руф. На ньому відразу повисли суперники.
Однак 27-річному англійцеві ямайського походження вдалося скинути з плечей чотирьох гравців "Стандарда", дійти по діагоналі до центру поля, краєм ока зауваживши, що голкіпер далеко вийшов з воріт, і зарядити з 50 метрів по воротах бельгійців.
Вийшов дивовижний гол, який оцінив і головний тренер "Глазго" Стівен Джерард.
"Цей гол - момент геніальності, Руф показав світовий клас. Я професійно грав у футбол з 1998 року, і це найкращий гол, який я коли-небудь бачив наживо", - цитує легенду "Ліверпуля" Goal.com. Kemar Roofe, Glasgow Rangers, hizo el gol del año...
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Kemar Roofe, Glasgow Rangers, hizo el gol del año...