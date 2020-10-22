Визначено квоту вболівальників на матч "Шахтаря" проти "Інтера" в Києві (оновлено)

Донецький клуб отримав дозвіл на проведення гри Ліги чемпіонів з глядачами.

Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і міланським "Інтером" відбудеться з уболівальниками на трибунах, інформує пресслужба "гірників".

"Шахтар" отримав дозвіл від МОЗ України на допуск 15% глядачів на трибуни НСК "Олімпійський". Уболівальники зможуть потрапити на стадіон за наявності засобів індивідуального захисту. Квитки можна буде придбати на офіційному сайті "Шахтаря".

Матч "гірників" проти "нерадзуррі" в другому турі ЛЧ відбудеться 27 жовтня. Початок поєдинку о 19:55.

Напередодні подопічні Луїша Каштру фантастично стартували в ЛЧ, обігравши в Мадриді "Реал" - 3:2.

Нагадаємо, в першому турі ЛЧ Київ прийняв 14 850 глядачів на матчі між "Динамо" і "Ювентусом".

Оновлення. "Шахтар" вже почав продаж квитків на матч з "Інтером", інформує пресслужба "гірників".

Пріоритетне право на покупку в рамках першого етапу (22 жовтня) мають власники абонементів всіх сезонів, починаючи з сезону 2013/14 включно. Для них же діє знижка в розмірі 10% від вартості квитка.

В рамках другого етапу (23 жовтня) пріоритетне право на придбання квитків отримають передплатники Shakhtar Club. Третій етап стартує 24 жовтня – квитки будуть доступні на офіційному сайті клубу або в мобільному додатку Shakhtar Tickets.

Вартість квитків варіюється від 150 гривень до 17 тисяч гривень.