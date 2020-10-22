Футболіст "Шахтаря" претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" з фантастичної і сенсаційної перемоги стартував у розіграші Ліги чемпіонів, обігравши в Мадриді "Реал" - 3:2.

Одним з героїв матчу був бразильський хавбек "гірників" Тете, який відкрив рахунок у матчі і віддав одну гольову передачу.

Дії Тете не залишилися без уваги футбольних експертів, які внесли прізвище бразильця в список номінантів на звання найкращого гравця тижня ЛЧ.

Окрім хавбека "гірників", у список увійшли автор дубля у ворота "Атлетіко" (4:0), півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман, форвард "Ювентуса" Альваро Мората, який також оформив дубль у двобої з "Динамо", і захисник РБ "Лейпцига" Анхеліньо.