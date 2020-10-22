Футболіст "Шахтаря" претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" з фантастичної і сенсаційної перемоги стартував у розіграші Ліги чемпіонів, обігравши в Мадриді "Реал" - 3:2.
Одним з героїв матчу був бразильський хавбек "гірників" Тете, який відкрив рахунок у матчі і віддав одну гольову передачу.
Дії Тете не залишилися без уваги футбольних експертів, які внесли прізвище бразильця в список номінантів на звання найкращого гравця тижня ЛЧ.
Окрім хавбека "гірників", у список увійшли автор дубля у ворота "Атлетіко" (4:0), півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман, форвард "Ювентуса" Альваро Мората, який також оформив дубль у двобої з "Динамо", і захисник РБ "Лейпцига" Анхеліньо.
Who is your #UCL Player of the Week? 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020
⭐️ Morata
⭐️ Angeliño
⭐️ Tetê
⭐️ Coman#UCLPOTW | @FTBSantander