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Футболіст "Шахтаря" претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Тете вразив експертів.

Футболіст "Шахтаря" претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Тете
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" з фантастичної і сенсаційної перемоги стартував у розіграші Ліги чемпіонів, обігравши в Мадриді "Реал" - 3:2.

Одним з героїв матчу був бразильський хавбек "гірників" Тете, який відкрив рахунок у матчі і віддав одну гольову передачу.

Дії Тете не залишилися без уваги футбольних експертів, які внесли прізвище бразильця в список номінантів на звання найкращого гравця тижня ЛЧ.

Окрім хавбека "гірників", у список увійшли автор дубля у ворота "Атлетіко" (4:0), півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман, форвард "Ювентуса" Альваро Мората, який також оформив дубль у двобої з "Динамо", і захисник РБ "Лейпцига" Анхеліньо.

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