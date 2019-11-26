"Милан" ведет переговоры о трансфере игрока "Шахтера"

Фото: ФК "Шахтер" Тете

"Милан" заинтересован в услугах футболиста "Шахтера" Тете, сообщает twitter GaúchaZH.

Агент бразильца Пабло Буэно сообщил, что представители "россонери" контактировали с ним.

Milan abre negociações para contratar Tetê e Grêmio pode lucrar quantia milionária https://t.co/q2Ie41d9Q1 — Esportes GaúchaZH (@EsportesGZH) 25 ноября 2019 г.

"Когда "Шахтер" играл с "Аталантой" в Милане, ко мне подошли представители "россонери". Они спросили меня о возможности трансфера, и я прояснил им ситуацию. В настоящий момент переговоры идут между клубами.

Что касается Тете, то он ждет, чтобы понять, достигнут ли "Шахтер" и "Милан" согласия по сумме отступных", - цитирует агента twitter GaúchaZH.

Отметим, что если раньше "Милан" готов был заплатить порядка 20 млн евро за Тете, то сейчас может поступить предложение в полтора раза превышающая первоначальное.

Напомним, что в феврале "Шахтер" заплатил "Гремио" за трансфер Тете 15 млн евро.