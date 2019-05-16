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"Шахтер" в четвертый раз подряд выиграл Кубок Украины (обновлено)

"Горняки" обыграли "Ингулец".

"Шахтер" в четвертый раз подряд выиграл Кубок Украины (обновлено)
Фото: Сергей Нужненко

В Запорожье состоялся финальный матч Кубка Украины.

Чуда не произошло. "Шахтер" растрощил "Ингулец" 4:0.

Клуб Первой лиги в противостоянии с чемпионом страны продержался лишь до 28-й минуты, когда после удара Исмаили мяч с близкого расстояния подправил Тете 1:0. Это был дебютный гол полузащитника за "Шахтер".

До перерыва бразилец успел оформить дубль 2:0. А бывший соотечественник Тете и новоиспеченный украинец Жуниор Мораес на 45+1 минуте довел счет до крупного 3:0. Отметим, что Тете стал первым легионером, который оформил дубль в финале Кубка Украины.

Донецкий интернационал не остановился на достигнутом и во второй половине поединка, когда израильтянин Манор Соломон спустя всего 3 минуты после появления на поле на 61-й минуте в четвертый раз огорчил голкипера "Ингульца" Антона Ситникова 4:0.

До конца матча счет не изменился.

"Шахтер" в 13-й раз становится обладателем Кубка Украины. Кроме того, "горняки" одержали самую крупную победу в истории финалов Кубка Украины

Обновление. 

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