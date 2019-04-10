"Шахтер" потерял лидера команды на полтора месяца

30-летний полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос пропустит порядка шести недель после перенесенной операции, сообщается на официальном сайте "горняков".

На протяжении сезона Марлоса беспокоили боли в области паха, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство (диагноз – пубалгия). 9-го апреля полузащитник "оранжево-черных" был прооперирован в Барселоне, отмечается в сообщении.

"В течение восьми месяцев я играл с очень сильной болью, не мог тренироваться на сто процентов. К сожалению, понадобилась операция, - рассказал Марлос. - Только близкие знают, насколько я расстроен, что не смог помочь команде так, как хотел. Но я обещаю вернуться еще сильнее! Хочу добиться с "Шахтером" всех наших целей. Надеюсь скоро вновь выйти на поле и делать то, что я люблю больше всего", - цитирует Марлоса сайт "Шахтера".

Уже в эту пятницу Марлос вернется в Киев.