Наставник "Манчестер Сити" оскорбил премьер-министра Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его оскорбили слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о том, что эта страна является авторитарной.

Ранее 48-летний специалист выступил на митинге в поддержку независимости Каталонии, где заявил, что испанское государство является репрессивной силой, и настойчиво проводил кампанию за то, чтобы Северо-Восточный регион страны провозгласил независимость.

"Спорт является частью нашей национальной гордости, он должен находиться вне политики, - приводит слова Санчеса Football Espana. - Его комментарии о том, что Испания является авторитарным государством, раздражали меня. Конечно, я оскорблен тем, что он такое сказал, потому что это неправда. Более того, в какой-то момент, это же государство предлагало ему стать тренером сборной Испании", - отметил Санчес.

Напомним, Гвардиола был главным тренером "Барселоны" с 2008 по 2012 год. С 2016 года он возглавляет "Манчестер Сити".